Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Les Halles Beaufort-en-Anjou
Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Les Halles Beaufort-en-Anjou dimanche 27 septembre 2026.
Beaufort-en-Anjou
Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée
Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Marché d’été d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée
Marché d’été d’art et artisanat locaux.
Venez retrouver des artistes et artisans locaux, entre autres, GaIa et ses Bijoux, Petit d’air d’aquarelle, La Déco de Véro, Val & Co, Les impressions végétales d’Alice, Céramique à la folie, Les Trésors de Lolo, Manu l’a fée, L’atelier de Marji, La Pipelette rousse, Patin Couffin Etc, L’atelier de Mano, Naturasine, Les créations de Domie,Les céramiques de Ghislaine…
Entrée libre .
Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer market of local arts and crafts in Beaufort-en-Vallée
L’événement Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Initiation au tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 29 avril 2026
- SENTIER DE RANDONNÉE MARAIS ET PATRIMOINE- BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Stage de tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 1 mai 2026
- Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou 19 mai 2026
- Coups de coeur des lecteurs à Beaufort-en-Vallée Bibliothèque Beaufort-en-Anjou 23 mai 2026