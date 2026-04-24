Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Les Halles Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée

Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Marché d’été d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée

Marché d’été d’art et artisanat locaux.

Venez retrouver des artistes et artisans locaux, entre autres, GaIa et ses Bijoux, Petit d’air d’aquarelle, La Déco de Véro, Val & Co, Les impressions végétales d’Alice, Céramique à la folie, Les Trésors de Lolo, Manu l’a fée, L’atelier de Marji, La Pipelette rousse, Patin Couffin Etc, L’atelier de Mano, Naturasine, Les créations de Domie,Les céramiques de Ghislaine…

Entrée libre .

Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr

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English :

Summer market of local arts and crafts in Beaufort-en-Vallée

L’événement Marché d’automne d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert