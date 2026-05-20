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Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré Place de la Mairie Baugé-en-Anjou

dimanche 4 octobre 2026 · Place de la Mairie · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Fougeré
Ville
49150 Baugé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Baugé-en-Anjou

Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré

Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré
Ventes de fleurs et de plants. Divers exposants.
Vide-Greniers organisé juste à côté.
Inscription obligatoire
1€ le Mètre linéaire, 3 Mètres minimum
Restauration rapide.   .

Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 50 47 51 

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English :

Autumn Market and Garage Sale in Fougeré

L’événement Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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