Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré Place de la Mairie Baugé-en-Anjou
dimanche 4 octobre 2026 · Place de la Mairie · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré
Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré
Ventes de fleurs et de plants. Divers exposants.
Vide-Greniers organisé juste à côté.
Inscription obligatoire
1€ le Mètre linéaire, 3 Mètres minimum
Restauration rapide. .
Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 50 47 51
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English :
Autumn Market and Garage Sale in Fougeré
L’événement Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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