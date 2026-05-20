Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré Place de la Mairie Baugé-en-Anjou

dimanche 4 octobre 2026 · Place de la Mairie · Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré

Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré

Ventes de fleurs et de plants. Divers exposants.

Vide-Greniers organisé juste à côté.

Inscription obligatoire

1€ le Mètre linéaire, 3 Mètres minimum

Restauration rapide. .

Place de la Mairie Fougeré Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 50 47 51

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English :

Autumn Market and Garage Sale in Fougeré

L’événement Marché d’Automne et Vide-Greniers à Fougeré Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de l’Anjou Vert