Marché d’automne Musée Raymond Poincaré Sampigny
Marché d’automne Musée Raymond Poincaré Sampigny dimanche 11 octobre 2026.
Sampigny
Marché d’automne
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Lancement du 1er marché d’automne du Musée Raymond Poincaré, sur la thématique des fruits et vergers, la Lorraine étant un territoire riche sur le sujet ! Venez découvrir les pépiniéristes, artisans, associations et passionnés de ce sujet qui vous feront partager leur passion et leur savoir-faire.Tout public
2 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Launch of the Raymond Poincaré Museum?s 1st Autumn Market, on the theme of fruit and orchards, Lorraine being a rich territory on the subject! Come and discover the nurserymen, craftsmen, associations and enthusiasts who will share their passion and know-how with you.
L’événement Marché d’automne Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Sampigny (Meuse)
- GS9 Sainte-Lucie Les Hauts Jours Sampigny Meuse 1 mai 2026
- Brocante Sampigny 14 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny 23 mai 2026
- Retour aux années 50, Musée Raymond Poincaré, Sampigny 23 mai 2026
- Les Mémoires du Clos, Musée Raymond Poincaré, Sampigny 24 mai 2026