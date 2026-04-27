Marché d’automne Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Marché d’automne

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Lancement du 1er marché d’automne du Musée Raymond Poincaré, sur la thématique des fruits et vergers, la Lorraine étant un territoire riche sur le sujet ! Venez découvrir les pépiniéristes, artisans, associations et passionnés de ce sujet qui vous feront partager leur passion et leur savoir-faire.Tout public

2 .

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Launch of the Raymond Poincaré Museum?s 1st Autumn Market, on the theme of fruit and orchards, Lorraine being a rich territory on the subject! Come and discover the nurserymen, craftsmen, associations and enthusiasts who will share their passion and know-how with you.

L’événement Marché d’automne Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE