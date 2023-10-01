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Marché de Chavanelle Saint-Étienne

Marché de Chavanelle Saint-Étienne vendredi 2 octobre 2026.

Adresse : Place Chavanelle

Ville : 42000 Saint-Étienne

Département : Loire

Début : 2026-10-02T14:30:00

Fin : 2026-12-31T19:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Étienne

Marché de Chavanelle

Place Chavanelle Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-02 14:30:00
fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Marché de produits alimentaires.
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Place Chavanelle Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 77 48 

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English :

Food market.

L’événement Marché de Chavanelle Saint-Étienne a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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