Marseille 1er Arrondissement

Marché de créateurs

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 de 10h à 19h. Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un très large choix d’idées pour des cadeaux originaux et l’occasion de se relaxer en flânant !

Les lieux exceptionnels qui accueilleront nos événements vous permettront de partir à la découverte d’une sélection de nombreux et talentueux exposants avec des artistes et des artisans aux sensibilités variées.



De précieux moments pour se faire plaisir et faire plaisir.







Le marché potier du 20 juin sera suivi de marchés de créateurs, les 27 &-28 juin sur Marseille, et le 1er juillet à Aix-en-Provence.







Une grande variété de supports d’expressions vous permettra d’apprécier toute l’amplitude de la création actuelle ; qu’elles soient artistiques ou artisanales avec déco, illustration, tee-shirts sérigraphiés, teinture végétale, objets en bois, parfumerie, peinture, bijou, luminaire, graphisme, tissage, stylisme, maroquinerie, cosmétique, photographie, accessoires, mobilier, bougie, carnets, céramique et gourmandises de fabrication artisanale… .

Place Général de Gaulle Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A very wide selection of ideas for unique gifts and a chance to relax while strolling around!

L’événement Marché de créateurs Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille