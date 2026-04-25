Marché de la céramique d’Arles Maison de la vie Associative Arles

Arles

Marché de la céramique d’Arles

Dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h.

Annulé ou fermé. Maison de la vie Associative 3 boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce rendez-vous unique, vous surprendra par la richesse des expressions artistiques céramique qui vous seront présentées.

Jumelé aux journées du patrimoine dont la thématique est patrimoine en danger ; la quatrième édition du marché céramique d’Arles devient un rendez-vous incontournable.



Le Mas Baudran, plus ancien mas arlésien, ouvrira le bal avec la conférence donnée à l’espace Van Gogh, le samedi 19, à 18h. La thématique patrimoine en danger est abordée sous le prisme de l’exploitation de l’argile, des problèmes qu’elle peut engendrer, en questionnant l’environnement local.



Le lendemain, vous pourrez retrouver 32 céramistes professionnels et leurs créations, sur la place Wilson. Le choix fût ardu parmi les cent-soixante-dix candidatures reçues. Mais l’association Terres d’Arles a eu à cœur de mettre en valeur des céramiques d’exceptions et éclectiques afin de ravir le cœur des visiteurs néophytes ou amateurs.

Durant tout le mois de septembre, vous pourrez découvrir l’exposition des réalisations façonnées avec l’argile du Mas Baudran par les céramistes de l’association. .

Maison de la vie Associative 3 boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terre_darles@gmail.com

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English :

This unique event will surprise you with its wealth of ceramic artistic expressions.

L’événement Marché de la céramique d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Arles