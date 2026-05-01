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Marché de la convivialité Sous la Halle Madiran

Marché de la convivialité Sous la Halle Madiran dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Sous la Halle

Adresse : MADIRAN

Ville : 65700 Madiran

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Madiran

Marché de la convivialité

Sous la Halle MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Le dimanche matin c’est jour de marché au coeur du petit village historique de Madiran.

Lou Mercat propose une matinée conviviale ouverte à tous, qui se déroule sur le marché !
Au programme
10h30 une animation musicale avec le groupe Le bal des vivants
11h15 un groupe de chanteurs occitans de l’association Alavetz,
Des écrivains locaux dont Jean-Paul Abadie
Des séances de massage assis
Une exposition de motos anciennes
Une restauration sur place avec Cook & Enjoy, traiteurs antillais.

Un rendez-vous à partager dans un cadre authentique et chaleureux.
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Sous la Halle MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09  loumercatdemadiran@gmail.com

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English :

Sunday morning is market day in the heart of the historic village of Madiran.

Lou Mercat offers a convivial morning open to all, which takes place on the market!
The program includes
10:30 a.m. musical entertainment with the group Le bal des vivants
11:15am: a group of Occitan singers from the Alavetz association,
Local writers including Jean-Paul Abadie
Sitting massage sessions
An exhibition of vintage motorcycles
On-site catering with Cook & Enjoy, West Indian caterers.

A rendezvous to be shared in a warm, authentic setting.

L’événement Marché de la convivialité Madiran a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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