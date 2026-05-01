Marché de la convivialité Sous la Halle Madiran
Marché de la convivialité Sous la Halle Madiran dimanche 17 mai 2026.
Madiran
Marché de la convivialité
Sous la Halle MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le dimanche matin c’est jour de marché au coeur du petit village historique de Madiran.
Lou Mercat propose une matinée conviviale ouverte à tous, qui se déroule sur le marché !
Au programme
10h30 une animation musicale avec le groupe Le bal des vivants
11h15 un groupe de chanteurs occitans de l’association Alavetz,
Des écrivains locaux dont Jean-Paul Abadie
Des séances de massage assis
Une exposition de motos anciennes
Une restauration sur place avec Cook & Enjoy, traiteurs antillais.
Un rendez-vous à partager dans un cadre authentique et chaleureux.
.
Sous la Halle MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 loumercatdemadiran@gmail.com
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English :
Sunday morning is market day in the heart of the historic village of Madiran.
Lou Mercat offers a convivial morning open to all, which takes place on the market!
The program includes
10:30 a.m. musical entertainment with the group Le bal des vivants
11:15am: a group of Occitan singers from the Alavetz association,
Local writers including Jean-Paul Abadie
Sitting massage sessions
An exhibition of vintage motorcycles
On-site catering with Cook & Enjoy, West Indian caterers.
A rendezvous to be shared in a warm, authentic setting.
L’événement Marché de la convivialité Madiran a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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