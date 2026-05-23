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Marche de la mémoire Villeneuve-sur-Lot

Marche de la mémoire Villeneuve-sur-Lot

Marche de la mémoire Villeneuve-sur-Lot samedi 30 mai 2026.

Adresse : Mur des fusillés de la prison d'Eysses

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Villeneuve-sur-Lot

Marche de la mémoire

Mur des fusillés de la prison d’Eysses Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dans le cadre des Saisons de la mémoire , la Ville propose au grand public de rendre hommage aux 1200 prisonniers d’Eysses déportés le 30 mai 1944 de la gare de Penne-d’Agenais au camp de concentration de Dachau.
18h Conversation avec Marceline , pièce de la compagnie Uz et Coutumes, devant le Wagon du Souvenir, proposée en partenariat avec La Mémoire en Chemin, sur inscription.   .

Mur des fusillés de la prison d’Eysses Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92 

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English : Marche de la mémoire

L’événement Marche de la mémoire Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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