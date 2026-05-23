Villeneuve-sur-Lot

Marche de la mémoire

Mur des fusillés de la prison d’Eysses Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre des Saisons de la mémoire , la Ville propose au grand public de rendre hommage aux 1200 prisonniers d’Eysses déportés le 30 mai 1944 de la gare de Penne-d’Agenais au camp de concentration de Dachau.

18h Conversation avec Marceline , pièce de la compagnie Uz et Coutumes, devant le Wagon du Souvenir, proposée en partenariat avec La Mémoire en Chemin, sur inscription. .

Mur des fusillés de la prison d’Eysses Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche de la mémoire

L’événement Marche de la mémoire Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne