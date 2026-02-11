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Marché de L’Avent Yzeures-sur-Creuse

samedi 14 novembre 2026 · Yzeures-sur-Creuse

Marché de L’Avent Yzeures-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Mado Robin
Ville
37290 Yzeures-sur-Creuse
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Yzeures-sur-Creuse

Marché de L’Avent

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15

Exposants sur le thème de Noël, créateurs, artisans, producteurs locaux et des ateliers pour enfants. Possibilités de restauration sur place ou à emporter.
Exposants sur le thème de Noël, créateurs, artisans, producteurs locaux et des ateliers pour enfants. Possibilités de restauration sur place ou à emporter.   .

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 58 71 93 

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English :

Exhibitors featuring Christmas-themed items, designers, artisans, local producers, and children’s workshops. Food available for dining in or takeout.

L’événement Marché de L’Avent Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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