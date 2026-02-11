Marché de L’Avent Yzeures-sur-Creuse
samedi 14 novembre 2026 · Yzeures-sur-Creuse
Informations pratiques
Yzeures-sur-Creuse
Marché de L’Avent
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Exposants sur le thème de Noël, créateurs, artisans, producteurs locaux et des ateliers pour enfants. Possibilités de restauration sur place ou à emporter.
Exposants sur le thème de Noël, créateurs, artisans, producteurs locaux et des ateliers pour enfants. Possibilités de restauration sur place ou à emporter. .
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 58 71 93
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English :
Exhibitors featuring Christmas-themed items, designers, artisans, local producers, and children’s workshops. Food available for dining in or takeout.
L’événement Marché de L’Avent Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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