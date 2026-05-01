Haguenau

Marche de lutte contre les LGBTphobies

Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai 2026, retrouvons-nous pour une marche citoyenne contre toutes les formes de discriminations et de LGBTphobies. Cette marche est ouverte à toutes et tous !

Marche de lutte contre les LGBTphobies Haguenau

Le samedi 30 mai 2026, retrouvons-nous pour une marche citoyenne contre toutes les formes de discriminations et de LGBTphobies.

Départ à 15h30 Place du Maire Guntz à Haguenau

Village associatif dès 14h30

Buvette & petite restauration sur place

Parce que chacun·e mérite de vivre librement, en sécurité et dans le respect, nous vous invitons à venir marcher avec nous dans un esprit d’unité, de visibilité et de solidarité.

Cette marche est ouverte à toutes et tous !

Merci de partager autour de vous et de faire entendre un message simple

Haguenau unie contre les discriminations. 0 .

Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 34 34 84 infotolerancehaguenau@gmail.com

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English :

On Saturday, May 30, 2026, let’s get together for a citizens’ march against all forms of discrimination and LGBTphobia. This march is open to everyone!

L’événement Marche de lutte contre les LGBTphobies Haguenau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau