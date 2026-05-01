Marche de lutte contre les LGBTphobies Haguenau
Marche de lutte contre les LGBTphobies Haguenau samedi 30 mai 2026.
Haguenau
Marche de lutte contre les LGBTphobies
Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai 2026, retrouvons-nous pour une marche citoyenne contre toutes les formes de discriminations et de LGBTphobies. Cette marche est ouverte à toutes et tous !
Marche de lutte contre les LGBTphobies Haguenau
Le samedi 30 mai 2026, retrouvons-nous pour une marche citoyenne contre toutes les formes de discriminations et de LGBTphobies.
Départ à 15h30 Place du Maire Guntz à Haguenau
Village associatif dès 14h30
Buvette & petite restauration sur place
Parce que chacun·e mérite de vivre librement, en sécurité et dans le respect, nous vous invitons à venir marcher avec nous dans un esprit d’unité, de visibilité et de solidarité.
Cette marche est ouverte à toutes et tous !
Merci de partager autour de vous et de faire entendre un message simple
Haguenau unie contre les discriminations. 0 .
Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 34 34 84 infotolerancehaguenau@gmail.com
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English :
On Saturday, May 30, 2026, let’s get together for a citizens’ march against all forms of discrimination and LGBTphobia. This march is open to everyone!
L’événement Marche de lutte contre les LGBTphobies Haguenau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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