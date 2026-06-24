Marche de Malétable MALETABLE Longny les Villages
mardi 14 juillet 2026 · MALETABLE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Marche de Malétable
MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La mairie de Longny-les-Villages, Viva Malétable vous proposent une marche autour de Malétable (10km). Gratuit. Goûter offert.
Parking place du château d’eau. .
MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12
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English : Marche de Malétable
L’événement Marche de Malétable Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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