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AGENDA · Longny les Villages

Marche de Malétable MALETABLE Longny les Villages

mardi 14 juillet 2026 · MALETABLE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
MALETABLE
Adresse
Eglise Notre-Dame de la Salette
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

Marche de Malétable

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

La mairie de Longny-les-Villages, Viva Malétable vous proposent une marche autour de Malétable (10km). Gratuit. Goûter offert.
Parking place du château d’eau.   .

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12 

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English : Marche de Malétable

L’événement Marche de Malétable Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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