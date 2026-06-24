Marche de Malétable MALETABLE Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

Marche de Malétable

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La mairie de Longny-les-Villages, Viva Malétable vous proposent une marche autour de Malétable (10km). Gratuit. Goûter offert.

Parking place du château d’eau. .

MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 36 50 74 12

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English : Marche de Malétable

L’événement Marche de Malétable Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche