Marché de Massenet Saint-Étienne
Marché de Massenet Saint-Étienne vendredi 2 octobre 2026.
Saint-Étienne
Marché de Massenet
Square Massenet (en face de la Grande Poste) Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-02 06:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Marché de produits manufacturés et alimentaires.
.
Square Massenet (en face de la Grande Poste) Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 77 48
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English :
Manufactured goods and food market.
L’événement Marché de Massenet Saint-Étienne a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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