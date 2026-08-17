MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Ferme du Patis Candé Jers’aime Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

MARCHÉ DE NOEL A LA FERME

Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 09:00:00

fin : 2026-11-28 15:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez découvrir le Marché des Producteurs et Artisans du territoire

Et si pour les fêtes, vous choisissiez des cadeaux et mets authentiques du territoire ?

Rendez-vous le samedi 28 novembre, auprès des stands des Producteurs canards, vins, épicerie vrac, produits laitiers, … et Artisans: laines, bois, tissus éco-responsable, cosmétiques, …

Restauration sur place ou à emporter.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook https://www.facebook.com/JersaimePatisCande/ . .

Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the local Farmers’ and Craftsmen’s Market

L’événement MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages