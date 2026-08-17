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MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Ferme du Patis Candé Jers’aime Saint-Georges-sur-Loire

samedi 28 novembre 2026 · Ferme du Patis Candé Jers'aime · Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ferme du Patis Candé Jers'aime
Adresse
1053, Route des Courlis
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saint-Georges-sur-Loire

MARCHÉ DE NOEL A LA FERME

Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-28 15:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Venez découvrir le Marché des Producteurs et Artisans du territoire
Et si pour les fêtes, vous choisissiez des cadeaux et mets authentiques du territoire ?

Rendez-vous le samedi 28 novembre, auprès des stands des Producteurs canards, vins, épicerie vrac, produits laitiers, … et Artisans: laines, bois, tissus éco-responsable, cosmétiques, …

Restauration sur place ou à emporter.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook https://www.facebook.com/JersaimePatisCande/ .   .

Ferme du Patis Candé Jers’aime 1053, Route des Courlis Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the local Farmers’ and Craftsmen’s Market

L’événement MARCHÉ DE NOEL A LA FERME Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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