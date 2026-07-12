Marché de Noël au musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac

samedi 21 novembre 2026 · Musée des savoir-faire du cognac · Cognac

Informations pratiques

Cognac

Marché de Noël au musée des savoir-faire du cognac

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Place de la salle verte Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Découvrez ce marché de Noël au cœur du musée des savoir-faire du cognac.

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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Place de la salle verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 musees.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Discover this Christmas market in the heart of the Cognac Craft Museum.

L’événement Marché de Noël au musée des savoir-faire du cognac Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac