Marché de Noël au musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac
samedi 21 novembre 2026 · Musée des savoir-faire du cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Marché de Noël au musée des savoir-faire du cognac
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Place de la salle verte Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Découvrez ce marché de Noël au cœur du musée des savoir-faire du cognac.
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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Place de la salle verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 musees.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Discover this Christmas market in the heart of the Cognac Craft Museum.
L’événement Marché de Noël au musée des savoir-faire du cognac Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
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