Marché de Noël Aubusson

Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Au cœur de la ville la plus commerçante de la Creuse , le marché de noël est l’événement de fin d’année et se clôture par un magnifique feu d’artifice tiré depuis la Place Espagne .

– Artisans d’art et producteurs

– Rencontre avec le Père Noël dans sa maison (5 rue des Déportés)

– Feu d’artifice à 19h15

Informations comité des fêtes 06 80 32 07 05 .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 07 05 aubussoncomitedesfetes@gmail.com

