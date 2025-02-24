Marché de Noël Aubusson Aubusson
Aubusson Creuse
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Au cœur de la ville la plus commerçante de la Creuse , le marché de noël est l’événement de fin d’année et se clôture par un magnifique feu d’artifice tiré depuis la Place Espagne .
– Artisans d’art et producteurs
– Rencontre avec le Père Noël dans sa maison (5 rue des Déportés)
– Feu d’artifice à 19h15
Informations comité des fêtes 06 80 32 07 05 .
Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 07 05 aubussoncomitedesfetes@gmail.com
