Marché de Noël Place Orion Bletterans
Marché de Noël Place Orion Bletterans samedi 5 décembre 2026.
Bletterans
Marché de Noël
Place Orion Marché couvert Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Marché de noël sous le marché couvert, avec 70 exposants qui vous font découvrir l’artisanat et la dégustation de leurs produits. .
Place Orion Marché couvert Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Bletterans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu
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