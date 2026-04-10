Marché de Noël Place Orion Bletterans

Bletterans

Marché de Noël

Place Orion Marché couvert Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Marché de noël sous le marché couvert, avec 70 exposants qui vous font découvrir l’artisanat et la dégustation de leurs produits. .

Place Orion Marché couvert Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Bletterans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu