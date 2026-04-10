Bonny-sur-Loire

Marché de Noël

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Venez fêter Noël au Marché de Noël de Bonny-sur-Loire les 12 et 13 décembre, de 10h à 18h à la salle polyvalente ! Découvrez de nombreux exposants et participez à des animations festives. Une tombola sera également organisée.

Rendez-vous à Bonny-sur-Loire pour le Marché de Noël les 12 et 13 décembre de 10h à 18h à la salle polyvalente. Cet événement festif propose une multitude d’exposants qui présenteront des créations artisanales et des produits locaux, parfaits pour les cadeaux de fin d’année.

De nombreuses animations seront organisées pour divertir petits et grands. Une tombola offrira la chance de gagner de superbes lots, ajoutant à l’excitation de la journée.

Pour se restaurer, une buvette et des options de restauration sur place seront disponibles, avec des délices tels que du vin chaud pour réchauffer l’atmosphère. Ce marché constitue une excellente occasion de célébrer la magie de Noël en famille ou entre amis. .

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 72 11 68 amicalebonnychonne@gmail.com

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English :

Come and celebrate Christmas at the Bonny-sur-Loire Christmas Market on December 13 and 14, from 10am to 6pm at the Salle Polyvalente! Discover a wide range of exhibitors, take part in festive activities, and watch a lantern release. A tombola will also be organized.

L’événement Marché de Noël Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX