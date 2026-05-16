Marché de Noël Bossay-sur-Claise
samedi 12 décembre 2026 · Bossay-sur-Claise
Informations pratiques
Bossay-sur-Claise
Marché de Noël
Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 21:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Nombreux exposants locaux et artisanaux.
Vente de tartiflette, tombola, crêpe et vins chaud au profit de l’APE pour notre petite école.
Buvette.
Décoration dans notre village faite pour une association du village.
Nombreux exposants locaux et artisanaux.
Vente de tartiflette, tombola, crêpe et vins chaud au profit de l’APE pour notre petite école.
Buvette.
Décoration dans notre village faite pour une association du village. .
Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 66 93 31 ape.bossaysurclaise@gmail.com
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English :
Many local exhibitors and artisans.
Sales of tartiflette, a raffle, crêpes, and mulled wine to benefit the PTA for our little school.
Refreshment stand.
Decorations in our village created for a local organization.
L’événement Marché de Noël Bossay-sur-Claise a été mis à jour le 2026-08-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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