Marché de Noël Céramique de Noël Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Marché de Noël Céramique de Noël Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 5 décembre 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Marché de Noël Céramique de Noël
Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Exposition d’hiver Céramique de Noël
Le Couvent de Treigny sera paré de ses plus belles décorations festives et olfactives, un délicieux mélange d’odeurs d’épices et de chocolat, vous entraineront à la découverte d’objets exclusivement en céramique, installés dans les 6 salles du Couvent.
Ce 1er week-end de décembre, vous permettra ainsi de préparer sereinement vos présents, fabriqués de façon artisanale et locale.
EXPOSITION Céramique de Noël , organisée par l’Association, avec 15 céramistes locaux.
ATELIER Déco de Noël , gratuit, au Couvent, les enfants pourront exprimer leur imaginaire, en décorant, coloriant, modelant, des petits sujets en céramique à accrocher à leur sapin de Noël. Nouveauté maquillage de noël .
TOMBOLA de Noël, tirage le dimanche à 17h, tenter de gagner une pièce de votre choix parmi celles présentées par les exposants, d’une valeur de 50€.
BUVETTE de Noël, vin et chocolat chauds, café-céramique, gourmandises, salé et sucré, quiches, soupe, gâteaux maison, crêpes, … de quoi se restaurer et se réchauffer avec des produits faits maison. .
Rue du Couvent Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël Céramique de Noël
L’événement Marché de Noël Céramique de Noël Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-01-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne)
- Gospel et Negro spiritual Place de l’Église à Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 25 avril 2026
- La Croix Saint-Jean Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 1 mai 2026
- Regard sur la Forterre Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 1 mai 2026
- Sentier de Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 1 mai 2026
- Circuit de l’eau et des bois Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne 1 mai 2026