Marché de Noël

rue de la boyaudière Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 08:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Le 6 décembre, plongez dans la magie des fêtes au marché de Noël de Châtillon-sur-Loire, organisé par les associations ! Stands artisanaux, gourmandises, idées cadeaux et ambiance féerique pour toute la famille. Une belle occasion de préparer Noël en toute convivialité !

Le 6 décembre, le marché de Noël organisé par les associations de Châtillon-sur-Loire promet une ambiance féerique au cœur des festivités de fin d’année. Stands artisanaux, décorations, gourmandises et idées cadeaux originales seront au rendez-vous pour émerveiller petits et grands. Les exposants locaux proposeront des créations uniques, parfaites pour compléter les préparatifs des fêtes. L’atmosphère chaleureuse sera rythmée par des animations et la présence du Père Noël, offrant de beaux moments de partage. Ce marché est l’occasion idéale de découvrir des produits locaux, savourer des douceurs hivernales et profiter d’une soirée conviviale marquée par l’esprit de Noël. .

rue de la boyaudière Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On December 6, immerse yourself in the magic of the festive season at the Châtillon-sur-Loire Christmas market, organized by the associations! Craft stalls, delicacies, gift ideas and a magical atmosphere for the whole family. A great opportunity to prepare for Christmas in a friendly atmosphere!

L’événement Marché de Noël Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX