UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cormery

Marché de Noël Cormery

samedi 5 décembre 2026 · Cormery

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
37320 Cormery
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Cormery

Marché de Noël

Cormery Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:30:00
fin : 2026-12-05 21:30:00

Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06

Traditionnel Marché de Noël, riche de plus de 15 ans d’expérience. Nous vous proposons des exposants de qualités et diverses animation durant le Week-end pour vous ravir.
  .

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 55 66 37  comite.fetes.cormery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A traditional Christmas market with over 15 years of experience. We feature high-quality vendors and a variety of activities throughout the weekend to delight you.

L’événement Marché de Noël Cormery a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Cormery (Indre-et-Loire)