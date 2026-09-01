Marché de Noël Cormery
samedi 5 décembre 2026 · Cormery
Informations pratiques
Cormery
Marché de Noël
Cormery Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:30:00
fin : 2026-12-05 21:30:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06
Traditionnel Marché de Noël, riche de plus de 15 ans d’expérience. Nous vous proposons des exposants de qualités et diverses animation durant le Week-end pour vous ravir.
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Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 55 66 37 comite.fetes.cormery@gmail.com
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English :
A traditional Christmas market with over 15 years of experience. We feature high-quality vendors and a variety of activities throughout the weekend to delight you.
L’événement Marché de Noël Cormery a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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