Informations pratiques

Cormery

Marché de Noël

Cormery Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:30:00

fin : 2026-12-05 21:30:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Traditionnel Marché de Noël, riche de plus de 15 ans d’expérience. Nous vous proposons des exposants de qualités et diverses animation durant le Week-end pour vous ravir.

.

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 55 66 37 comite.fetes.cormery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A traditional Christmas market with over 15 years of experience. We feature high-quality vendors and a variety of activities throughout the weekend to delight you.

L’événement Marché de Noël Cormery a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire