Informations pratiques

Bouxwiller

Marché de Noël de Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Découvrez l’un des plus beaux et authentiques marchés de Noël d’Alsace, particulièrement réputé pour la qualité de ses produits du terroir. Ici, vous ne trouverez que des artisans et des producteurs locaux qui partageront avec vous leur précieux savoir-faire.

Noël au Pays de Hanau Christkindelsmärik

Plongez dans la magie des fêtes de fin d’année avec le traditionnel Marché de Noël de Bouxwiller, un rendez-vous incontournable du Pays de Hanau qui attire chaque année plus de 40 000 visiteurs.

Dans le cadre enchanteur de la vieille ville de Bouxwiller, le célèbre Christkindelsmärik vous propose de

découvrir plus de 200 stands mettant à l’honneur les produits du terroir et l’artisanat local. Venez déambuler dans ce marché authentique, reconnu pour la qualité et la diversité de ses exposants.

Commerçants et artisans vous feront découvrir leurs savoir-faire et produits locaux

Produits du terroir en vente directe foie gras, escargots, vins, miel, Bredle, etc.

Artisanat décorations de Noël, jouets en bois, poteries, bijoux, porcelaine, etc.

Livres et papeterie d’éditeurs locaux

Stands caritatifs

Une large offre de restauration vous attend tout au long du marché, en intérieur comme en extérieur, proposée par les associations locales et les professionnels. 0 .

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 92 90 a.beil@bouxwiller.eu

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English :

Discover one of the most beautiful and authentic Christmas markets in Alsace, particularly renowned for the quality of its local products. Here, you will find only local craftsmen and producers who will share their precious know-how with you.

L’événement Marché de Noël de Bouxwiller Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre