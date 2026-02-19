Marché de Noël de Chamerolles La Magie de l’Artisanat Chilleurs-aux-Bois
Marché de Noël de Chamerolles La Magie de l’Artisanat Chilleurs-aux-Bois samedi 5 décembre 2026.
Marché de Noël de Chamerolles La Magie de l’Artisanat
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:30:00
Date(s) :
2026-12-05
.
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Noël de Chamerolles La Magie de l’Artisanat Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-19 par ADRT45