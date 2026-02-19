Marché de Noël de Chamerolles La Magie de l’Artisanat

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:30:00

Date(s) :

2026-12-05

.

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de Noël de Chamerolles La Magie de l’Artisanat Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-19 par ADRT45