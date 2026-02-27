Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon Route du Stade Craponne-sur-Arzon
Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon Route du Stade Craponne-sur-Arzon dimanche 29 novembre 2026.
Craponne-sur-Arzon
Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon
Route du Stade Gymnase et salle polyvalente Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Envie de trouver des cadeaux uniques, de déambuler à travers les stands et de vous plonger dans l’ambiance magique des fêtes ?
Le Marché de Noël revient, pour sa 10ème édition, à Craponne-sur-Arzon.
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Route du Stade Gymnase et salle polyvalente Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 64 82 26
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English :
Want to find unique gifts, stroll through the stalls and immerse yourself in the magical atmosphere of the festive season?
The Christmas Market returns to Craponne-sur-Arzon for its 10th year.
L’événement Marché de Noël de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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