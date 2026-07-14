Informations pratiques

Obernai

Marché de Noël de la Gastronomie et de l’Artisanat

Centre Ville Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-12-27 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-28 2026-12-31

Produits du terroir, spécialités alsaciennes et artisanat de Noël

A partir de fin novembre et durant tout le mois de décembre, venez découvrir le marché de Noël au caractère intimiste et chaleureux.

Se promener dans les rues de la ville est un enchantement illuminations et décors en sapin naturel soulignent à merveille l’architecture Renaissance du centre-ville.

Dans leur chalet de bois sur les places du centre-ville, les artisans et producteurs du Marché de Noël vous invitent, entre senteurs de pain d’épices et effluves de vin chaud, à faire le plein de produits du terroir gourmands et de cadeaux artisanaux.

Une spécialité locale à ne pas manquer, la dégustation de vin chaud blanc obernois, pour son goût unique et pour l’ambiance qui règne autour du chaudron de la Corporation des vignerons !

Le Marché de la Gastronomie de Noël en Alsace met à l’honneur toutes les spécialités gastronomiques locales du Noël Alsacien.

Inauguration le vendredi 27 novembre à 18h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 10:00-19:00. Vendredi-samedi-dimanche 10:00-20:00. Fermé le 25 décembre. Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre. .

Centre Ville Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

Local products, Alsatian specialities and Christmas craftsmanship

L’événement Marché de Noël de la Gastronomie et de l’Artisanat Obernai a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme d’Obernai