Marché de Noël de Logelbach Wintzenheim
samedi 12 décembre 2026 · Wintzenheim
Informations pratiques
Wintzenheim
Marché de Noël de Logelbach
5 rue Herzog Wintzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-12 13:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
Marché de Noël dans le quartier de Logelbach, 16 maisonnettes avec exposants artisans sur le thème de Noël.
Les visiteurs se rendront sur le parvis des Eglises de Logelbach (rue Herzog) pour découvrir les 16 maisonnettes installées pour l’occasion. Des exposants et artisans proposent leurs articles et créations sur le thème de Noël. 0 .
5 rue Herzog Wintzenheim 68124 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 89 cbuhler@mairie-wintzenheim.fr
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English :
Christmas market in the Logelbach district, 16 booths with Christmas-themed exhibitors and craftspeople.
L’événement Marché de Noël de Logelbach Wintzenheim a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de Colmar
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