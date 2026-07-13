Marché de Noël de Val-de-Moder Val-de-Moder
samedi 5 décembre 2026 · Val-de-Moder
Informations pratiques
Val-de-Moder
Marché de Noël de Val-de-Moder
17 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Découvrez cet authentique marché de Noël dans le centre-ville de Pfaffenhoffen avec de nombreux stands, de l’artisanat, du bricolage, des animations pour petits et grands…et les délices de Noël à la lueur des bûches incandescentes.
Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec la nouvelle formule du Marché de Noël à Val-de-Moder !
Deux jours de fêtes, d’animations et concerts !
Au programme :
+ de 55 Stands artisanaux et gourmands
– Village des enfants (Jeux, Bricolages, Contes)
– Restauration
Toute la programmation de NOËL A VAL-DE-MODER est disponible https://noel.valdemoder.fr/ 0 .
17 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 70 55
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English :
Discover this authentic Christmas market in Pfaffenhoffen town center, with its many stalls, crafts, arts and crafts, entertainment for young and old…and Christmas delights under the glow of glowing logs.
L’événement Marché de Noël de Val-de-Moder Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-01-06 par Val de Moder
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