Informations pratiques

Val-de-Moder

Marché de Noël de Val-de-Moder

17 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Découvrez cet authentique marché de Noël dans le centre-ville de Pfaffenhoffen avec de nombreux stands, de l’artisanat, du bricolage, des animations pour petits et grands…et les délices de Noël à la lueur des bûches incandescentes.

Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec la nouvelle formule du Marché de Noël à Val-de-Moder !

Deux jours de fêtes, d’animations et concerts !

Au programme :

+ de 55 Stands artisanaux et gourmands

– Village des enfants (Jeux, Bricolages, Contes)

– Restauration

Toute la programmation de NOËL A VAL-DE-MODER est disponible https://noel.valdemoder.fr/ 0 .

17 rue du Docteur Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 70 55

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English :

Discover this authentic Christmas market in Pfaffenhoffen town center, with its many stalls, crafts, arts and crafts, entertainment for young and old…and Christmas delights under the glow of glowing logs.

L’événement Marché de Noël de Val-de-Moder Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-01-06 par Val de Moder