Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet samedi 12 décembre 2026.

Le Châtelet

Marché de Noël du Châtelet

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

marché de Noël Gourmand

Le comité des fêtes organise son marché de Noël Gourmand au foyer rural. .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 37 94 10 comfetechatelet@gmail.com

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English :

gourmet Christmas Market

L’événement Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CHATEAUMEILLANT