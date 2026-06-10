Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet
Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet samedi 12 décembre 2026.
Le Châtelet
Marché de Noël du Châtelet
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
marché de Noël Gourmand
Le comité des fêtes organise son marché de Noël Gourmand au foyer rural. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 37 94 10 comfetechatelet@gmail.com
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English :
gourmet Christmas Market
L’événement Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CHATEAUMEILLANT
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