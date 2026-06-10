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Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet

Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet

Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet samedi 12 décembre 2026.

Ville : 18170 Le Châtelet

Département : Cher

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Tarif :

Le Châtelet

Marché de Noël du Châtelet

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-12

marché de Noël Gourmand
Le comité des fêtes organise son marché de Noël Gourmand au foyer rural.   .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 37 94 10  comfetechatelet@gmail.com

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English :

gourmet Christmas Market

L’événement Marché de Noël du Châtelet Le Châtelet a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CHATEAUMEILLANT

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