Informations pratiques

Mulhouse

Marché de Noël du Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-14 13:00:00

fin : 2026-12-24 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-12-27

Le père Noël du Musée a sélectionné des objets de charme, des produits textiles de qualité. Châles, étoles, vaisselle, linge de table, objets de décoration, une myriade d’idée cadeaux insolites, traditionnels, typiques, toujours enchanteurs, vous attendent pour une flânerie si douce dans cette période de l’Avent.

À l’approche des fêtes, le Musée de l’Impression sur Étoffes vous ouvre les portes de son marché de Noël Les Jardins de l’Art nouveau . Flânez parmi une sélection de créations originales inspirées des riches collections du musée, où les motifs textiles emblématiques se déclinent sur des objets uniques. Une belle occasion de dénicher des cadeaux empreints d’élégance et de savoir-faire, tout en prolongeant la magie de l’Art nouveau dans une ambiance chaleureuse et festive. 0 .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

Father No%EBl of the Museum has selected charming items and high-quality textiles. Scarves, shawls, tableware, table linens, decorative items, and a myriad of gift ideas—whether unique, traditional, or local—all equally enchanting—await you for a delightful stroll during this Advent season.

L’événement Marché de Noël du Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace