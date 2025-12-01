Marché de Noël Duras Duras

Marché de Noël Duras Duras dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël Duras

Village Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël avec près de 60aine exposants locaux artisans, créateurs, gourmandises et commerçants du village Bonjour la poterie, Chai et rasade, Coki Boutique Janssens, Epicerie fine Sainbioz… Ambiance musicale, marron, café, soupe et vin chaud, maquillage, jeux de société avec association accordons nous, tombola chez les commerçants avec de nombreux lots à gagner.

Présence du Père noël de 10h à 13h et de 15h à 17h.

Restauration sur place. .

Village Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 64 76 dacorduras@gmail.com

English : Marché de Noël Duras

German : Marché de Noël Duras

Italiano :

Espanol : Marché de Noël Duras

L’événement Marché de Noël Duras Duras a été mis à jour le 2025-09-16 par OT du Pays de Duras CDT47