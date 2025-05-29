Marché de Noël Place du 4 Septembre Gray

Gray

Marché de Noël

Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13

Rendez-vous le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre pour un week-end placé sous le signe de la magie des fêtes de fin d’année. .

Place du 4 Septembre Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Gray a été mis à jour le 2026-01-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY