Marché de Noël Lapalisse
Marché de Noël Lapalisse samedi 21 novembre 2026.
Lapalisse
Marché de Noël
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-22 19:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Organisé par le Comité des Fêtes
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 16 96 68
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English : Christmas’ fathers race and Christmas market
Organized by Comité des Fêtes
L’événement Marché de Noël Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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