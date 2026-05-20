Marché de Noël EHPAD de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Marché de Noël

EHPAD de Lapalisse 29 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Exposants, animation musicale, balade en calèche, spectacle des résidents. Buvette et restauration rapide sur place. Organisé par l’Amicale du personnel et l’association des résidents.

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EHPAD de Lapalisse 29 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 70 00

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English : Christmas market

Exponents, music entertainment, caleche ride, residents show. Refreshment stall and snacking on site.

L’événement Marché de Noël Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse