Marché de Noël EHPAD de Lapalisse Lapalisse
Marché de Noël EHPAD de Lapalisse Lapalisse samedi 28 novembre 2026.
Lapalisse
Marché de Noël
EHPAD de Lapalisse 29 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Exposants, animation musicale, balade en calèche, spectacle des résidents. Buvette et restauration rapide sur place. Organisé par l’Amicale du personnel et l’association des résidents.
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EHPAD de Lapalisse 29 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 70 00
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English : Christmas market
Exponents, music entertainment, caleche ride, residents show. Refreshment stall and snacking on site.
L’événement Marché de Noël Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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