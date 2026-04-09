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Marché de Noël Salon d’honneur Le Clerjus

Marché de Noël Salon d’honneur Le Clerjus dimanche 6 décembre 2026.

Lieu : Salon d'honneur

Adresse : Mairie

Ville : 88240 Le Clerjus

Département : Vosges

Début : dimanche 6 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Clerjus

Marché de Noël

Salon d’honneur Mairie Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Marché de noël (2eme édition) le dimanche 6 décembre au salon d’honneur de la Mairie de 10 h à 18 h organisé par Récréa’scrap 88. Plus d’une trentaine exposants seront présents ainsi que la venue du père noël vers 15h Petite restauration et buvette.Tout public
0  .

Salon d’honneur Mairie Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 53 62 66 

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English :

Christmas market (2nd edition) on Sunday December 6 in the main hall of the Town Hall from 10 am to 6 pm, organized by Récréa?scrap 88. More than thirty exhibitors will be present, as well as Santa Claus around 3 p.m. Snacks and refreshments.

L’événement Marché de Noël Le Clerjus a été mis à jour le 2026-04-09 par OT EPINAL ET SA REGION

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