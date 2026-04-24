Marché de Noël Le Faouët
Marché de Noël Le Faouët dimanche 20 décembre 2026.
Le Faouët
Marché de Noël
Place des Halles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
De nombreux exposants vous attendent sous les halles du Faouët ! Promenade en calèche avec le Père Noël, balade à poney, manège enfants… .
Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 86 80 50 41
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English :
L’événement Marché de Noël Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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