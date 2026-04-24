Le Faouët

Marché de Noël

Place des Halles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

De nombreux exposants vous attendent sous les halles du Faouët ! Promenade en calèche avec le Père Noël, balade à poney, manège enfants… .

Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 86 80 50 41

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English :

L’événement Marché de Noël Le Faouët a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan