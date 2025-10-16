Marché de Noël Le Lion d’Angers rue du marché Le Lion-d’Angers
dimanche 13 décembre 2026 · rue du marché · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Marché de Noël Le Lion d’Angers
rue du marché rue du Général Leclerc Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Marché de Noël le dimanche 13 décembre au Lion d’Angers.
L’Entente des Artisans et Commerçants du Pays Lionnais vous propose la 5ème édition du Marché de Noël au Lion d’Angers, le dimanche 13 septembre de 10h à 17h.
Au programme Créateurs et producteurs locaux, déambulation de Mickey, Stand photo, tombola, … .
rue du marché rue du Général Leclerc Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire marchedenoeldulion@gmail.com
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English :
Christmas Market on Sunday, December 13, in Le Lion d’Angers.
L’événement Marché de Noël Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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