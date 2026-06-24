Liginiac

Marché de Noël

Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Le comité des fêtes de Liginiac organise pour la 3ème année son marché de Noël de 10h à 17h en extérieur et dans la salle des fêtes.

Retrouvez une quarantaine d’exposants, maquillage pour enfants, déambulation de mascottes et visite du Père Noël.

Emplacement gratuit .

Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 38 54 75 minard.delphine@orange.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Liginiac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze