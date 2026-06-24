Marché de Noël Liginiac
Marché de Noël Liginiac dimanche 29 novembre 2026.
Liginiac
Marché de Noël
Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Le comité des fêtes de Liginiac organise pour la 3ème année son marché de Noël de 10h à 17h en extérieur et dans la salle des fêtes.
Retrouvez une quarantaine d’exposants, maquillage pour enfants, déambulation de mascottes et visite du Père Noël.
Emplacement gratuit .
Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 38 54 75 minard.delphine@orange.fr
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Liginiac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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