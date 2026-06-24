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Marché de Noël Liginiac

Marché de Noël Liginiac

Marché de Noël Liginiac dimanche 29 novembre 2026.

Adresse
Rue du Stade
Ville
19160 Liginiac
Département
Corrèze
Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Liginiac

Marché de Noël

Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Le comité des fêtes de Liginiac organise pour la 3ème année son marché de Noël de 10h à 17h en extérieur et dans la salle des fêtes.
Retrouvez une quarantaine d’exposants, maquillage pour enfants, déambulation de mascottes et visite du Père Noël.

Emplacement gratuit   .

Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 38 54 75  minard.delphine@orange.fr

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Liginiac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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