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AGENDA · Lorris

Marché de Noël Lorris

dimanche 13 décembre 2026 · Lorris

Marché de Noël Lorris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue de la Noue
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Lorris

Marché de Noël

Rue de la Noue Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Marché de Noël
Marché de Noël.   .

Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire   acalorris@gmail.com

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English :

Christmas Market

L’événement Marché de Noël Lorris a été mis à jour le 2026-07-20 par OT GATINAIS SUD

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