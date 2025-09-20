Informations pratiques

Lorris

Marché de Noël

Rue de la Noue Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Marché de Noël

Marché de Noël. .

Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire acalorris@gmail.com

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English :

Christmas Market

L’événement Marché de Noël Lorris a été mis à jour le 2026-07-20 par OT GATINAIS SUD