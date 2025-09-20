AGENDA · Lorris
Marché de Noël Lorris
dimanche 13 décembre 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Marché de Noël
Rue de la Noue Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Marché de Noël
Marché de Noël. .
Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire acalorris@gmail.com
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English :
Christmas Market
L’événement Marché de Noël Lorris a été mis à jour le 2026-07-20 par OT GATINAIS SUD
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