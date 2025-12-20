Marché de Noël LOUDUN Loudun

Marché de Noël à Loudun

Place du Général de Gaulle Loudun Vienne

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-20

2026-12-19

Place du Général de Gaulle où de nombreux exposants seront présents artisans, associations…

Vous retrouverez des décorations, animations, expositions et déambulations. .

Place du Général de Gaulle Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

