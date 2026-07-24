Informations pratiques

Montrésor

Marché de Noël

14 Rue du Marché Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Vivez la magie de Noël à Montrésor ! Découvrez artisans, créateurs, produits locaux et gourmandises dans une ambiance chaleureuse et féerique. Un joli rendez-vous à partager en famille ou entre amis.

Venez vivre la magie de Noël à Montrésor ! Au cœur de ce magnifique village, découvrez un marché chaleureux réunissant artisans, créateurs, produits locaux et gourmandises. Entre illuminations, animations et ambiance féerique, profitez d’un moment convivial en famille ou entre amis et laissez-vous séduire par l’esprit de Noël. .

14 Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 59 39 08 comitedanimation37460@gmail.com

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English :

Experience the magic of No%EBl %E0 Montr%E9sor! Discover artisans, creators, local products, and gourmet treats in a warm and festive atmosphere. A lovely event to enjoy with family or friends.

L’événement Marché de Noël Montrésor a été mis à jour le 2026-08-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire