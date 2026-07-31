Informations pratiques

Montrésor

Journée du Patrimoine 2026

Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la collégiale, édifiée à la Renaissance. Vous pourrez y découvrir le tombeau de son fondateur, admirer plusieurs tableaux du XVIᵉ siècle ainsi qu’une œuvre de Philippe de Champaigne, témoins de la richesse artistique et patrimoniale de l’édifice.

Visite libre de la collégiale, édifiée à la Renaissance. Vous pourrez y découvrir le tombeau de son fondateur, admirer plusieurs tableaux du XVIᵉ siècle ainsi qu’une œuvre de Philippe de Champaigne, témoins de la richesse artistique et patrimoniale de l’édifice. .

Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 43 00

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English :

Self-guided tour of the Renaissance collegiate church: tomb of its founder, 16th-century paintings by Philippe de Champaigne.

L’événement Journée du Patrimoine 2026 Montrésor a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire