Journée du Patrimoine 2026 Montrésor
samedi 19 septembre 2026 · Montrésor
Informations pratiques
Montrésor
Journée du Patrimoine 2026
Rue du Marché Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte du Grenier de la Halle, édifice du XVIIIᵉ siècle, qui accueille une exposition de Gemmail. Cet art original, composé de tableaux réalisés à partir de pièces de verre translucide coloré, joue avec la lumière pour créer des œuvres aux effets visuels remarquables.
Découverte du Grenier de la Halle, édifice du XVIIIᵉ siècle, qui accueille une exposition de Gemmail. Cet art original, composé de tableaux réalisés à partir de pièces de verre translucide coloré, joue avec la lumière pour créer des œuvres aux effets visuels remarquables. .
Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 43 00 mairie-montresor@wanadoo.fr
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English :
A tour of the Grenier de la Halle, an 18th-century building hosting an exhibition by Gemmail. This unique art form, consisting of paintings created from pieces of colored translucent glass, plays with light to create works with remarkable visual effects.
L’événement Journée du Patrimoine 2026 Montrésor a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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