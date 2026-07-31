Informations pratiques

Montrésor

Journée du Patrimoine 2026

Rue du Marché Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte du Grenier de la Halle, édifice du XVIIIᵉ siècle, qui accueille une exposition de Gemmail. Cet art original, composé de tableaux réalisés à partir de pièces de verre translucide coloré, joue avec la lumière pour créer des œuvres aux effets visuels remarquables.

Découverte du Grenier de la Halle, édifice du XVIIIᵉ siècle, qui accueille une exposition de Gemmail. Cet art original, composé de tableaux réalisés à partir de pièces de verre translucide coloré, joue avec la lumière pour créer des œuvres aux effets visuels remarquables. .

Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 43 00 mairie-montresor@wanadoo.fr

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English :

A tour of the Grenier de la Halle, an 18th-century building hosting an exhibition by Gemmail. This unique art form, consisting of paintings created from pieces of colored translucent glass, plays with light to create works with remarkable visual effects.

L’événement Journée du Patrimoine 2026 Montrésor a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire