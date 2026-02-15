Marché de Noël

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Découvrez le marché de Noël au Domaine de George Sand

Dans la cour de ferme et d’honneur, venez glaner des idées cadeaux et régaler vos papilles avec des artisans et producteurs locaux .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Christmas market at Domaine de George Sand

L’événement Marché de Noël Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pays de George Sand