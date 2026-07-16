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AGENDA · Lezennes

Marché de Noël, Place de la République, Lezennes

samedi 12 décembre 2026 · Place de la République · Lezennes

Marché de Noël, Place de la République, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Place de la République
Adresse
Place de la République, Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Marché de Noël 12 et 13 décembre Place de la République Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:30:00+01:00

Le programme sera prochainement disponible.
Candidature des exposants jusqu’au 10 octobre 2026 :cliquez ici

Place de la République Place de la République, Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://form.jotform.com/242333936001346 »}]
Deux jours d’animations féériques

Visuel : Canva

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