AGENDA · Lezennes
Marché de Noël, Place de la République, Lezennes
samedi 12 décembre 2026 · Place de la République · Lezennes
Informations pratiques
Marché de Noël 12 et 13 décembre Place de la République Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:30:00+01:00
Le programme sera prochainement disponible.
Candidature des exposants jusqu’au 10 octobre 2026 :cliquez ici
Place de la République Place de la République, Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://form.jotform.com/242333936001346 »}]
Deux jours d’animations féériques
Visuel : Canva
À voir aussi à Lezennes (Nord)
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