Marché de Noël, Place de la République, Lezennes

samedi 12 décembre 2026 · Place de la République · Lezennes

Informations pratiques

Marché de Noël 12 et 13 décembre Place de la République Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:30:00+01:00

Le programme sera prochainement disponible.

Candidature des exposants jusqu’au 10 octobre 2026 :cliquez ici

Place de la République Place de la République, Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://form.jotform.com/242333936001346 »}]

Deux jours d’animations féériques

Visuel : Canva