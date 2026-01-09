Marché de Noël Saint-Étienne-sur-Chalaronne
samedi 12 décembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Marché de Noël
Salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Comité des Fêtes organise un marché de noël ! Divers exposants gourmands et des surprises.
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Salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 01 83 comitedesfetesstephanois@gmail.com
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English :
For the festive season, the Comité des Fêtes is organizing a Christmas market! Various gourmet exhibitors and surprises.
L’événement Marché de Noël Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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