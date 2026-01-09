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AGENDA · Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Marché de Noël Saint-Étienne-sur-Chalaronne

samedi 12 décembre 2026 · Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Adresse
Salle des fêtes et centre village
Ville
01140 Saint-Étienne-sur-Chalaronne
Département
Ain
Tarif

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Marché de Noël

Salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Comité des Fêtes organise un marché de noël ! Divers exposants gourmands et des surprises.
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Salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 01 83  comitedesfetesstephanois@gmail.com

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English :

For the festive season, the Comité des Fêtes is organizing a Christmas market! Various gourmet exhibitors and surprises.

L’événement Marché de Noël Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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