Informations pratiques

Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Marché de Noël

Salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Comité des Fêtes organise un marché de noël ! Divers exposants gourmands et des surprises.

.

Salle des fêtes et centre village Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 61 01 83 comitedesfetesstephanois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the festive season, the Comité des Fêtes is organizing a Christmas market! Various gourmet exhibitors and surprises.

L’événement Marché de Noël Saint-Étienne-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre