Marché de Noël

Le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Ambiance conviviale et saveurs locales au marché de Noël de Saint-Julien-Molhesabate.

Les artisans et producteurs proposeront leurs créations et produits gourmands tout au long de la journée.

Le bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

A friendly atmosphere and local flavors at the Saint-Julien-Molhesabate Christmas market.

Craftsmen and producers will be selling their creations and gourmet products all day long.

L’événement Marché de Noël Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme