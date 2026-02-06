Marché de Noël Saint-Julien-Molhesabate
Marché de Noël Saint-Julien-Molhesabate dimanche 22 novembre 2026.
Marché de Noël
Le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Ambiance conviviale et saveurs locales au marché de Noël de Saint-Julien-Molhesabate.
Les artisans et producteurs proposeront leurs créations et produits gourmands tout au long de la journée.
Le bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
A friendly atmosphere and local flavors at the Saint-Julien-Molhesabate Christmas market.
Craftsmen and producers will be selling their creations and gourmet products all day long.
L’événement Marché de Noël Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme