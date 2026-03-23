Informations pratiques

Sundhouse

Marché de Noël

Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Retrouvez des stands artisanaux, des animations enfants, petites restaurations et buvette sur place.

Les artisans seront présents de 10h à 18h. Chorale du collège à 15h.

Animations enfants proposées par Espace enfants .

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 82 33 92 jean-paul.rimbault@orange.fr

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English :

You’ll find craft stalls, children’s entertainment, light refreshments and refreshment stands.

L’événement Marché de Noël Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried