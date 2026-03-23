Marché de Noël Sundhouse
dimanche 29 novembre 2026 · Sundhouse
Informations pratiques
Sundhouse
Marché de Noël
Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Retrouvez des stands artisanaux, des animations enfants, petites restaurations et buvette sur place.
Les artisans seront présents de 10h à 18h. Chorale du collège à 15h.
Animations enfants proposées par Espace enfants .
Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 82 33 92 jean-paul.rimbault@orange.fr
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English :
You’ll find craft stalls, children’s entertainment, light refreshments and refreshment stands.
L’événement Marché de Noël Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried
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