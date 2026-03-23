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AGENDA · Sundhouse

Marché de Noël Sundhouse

dimanche 29 novembre 2026 · Sundhouse

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Ville
67920 Sundhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Sundhouse

Marché de Noël

Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Retrouvez des stands artisanaux, des animations enfants, petites restaurations et buvette sur place.
Les artisans seront présents de 10h à 18h. Chorale du collège à 15h.
Animations enfants proposées par Espace enfants   .

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 82 33 92  jean-paul.rimbault@orange.fr

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English :

You’ll find craft stalls, children’s entertainment, light refreshments and refreshment stands.

L’événement Marché de Noël Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried

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