Informations pratiques

Riquewihr

Marché de Noël traditionnel de Riquewihr

2 rue de la première armée Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:30:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

Flânez dans les ruelles illuminées de l’un des ‘Plus Beaux Villages de France’ et découvrez le Marché de Noël traditionnel de Riquewihr, niché dans un décor féerique et pittoresque.

Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. cette joyeuse effervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion …

Pour faciliter l’accès à ce lieu magique, un Parking-Relais Perles de Noël est mis en place au Naturoparc, Route de Ribeauvillé à Hunawihr (68150). Ce service pratique propose 220 places de stationnement au tarif unique de 10 € par véhicule, incluant l’accès au parking ainsi qu’à la navette pour tous les occupants du véhicule. Le paiement est possible en espèces ou par carte bancaire.

La navette assure la liaison entre le Naturoparc et le Marché de Noël de Riquewihr toutes les 30 minutes, de 9h45 à 18h30, les samedis et dimanches. Ce dispositif offre une solution simple, confortable et écologique pour profiter pleinement de la magie de Noël à Riquewihr tout en limitant la circulation dans le village. 0 .

2 rue de la première armée Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll through the illuminated streets of one of France’s ‘Most Beautiful Villages’ and discover Riquewihr’s traditional Christmas Market, nestled in a picturesque, fairytale setting.

L’événement Marché de Noël traditionnel de Riquewihr Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr