MARCHÉ DE NOËL pré de la foire Villefort
MARCHÉ DE NOËL pré de la foire Villefort dimanche 13 décembre 2026.
Villefort
MARCHÉ DE NOËL
pré de la foire Salle polyvalente et Oustaou Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
La mairie de Villefort organise le marché couvert de noël de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente et Oustaou. Au programme marché, artisanat, idées cadeaux, vin et marrons chaud.
Diffusion d’un film de noël surprise à la Forge à 16h
Présence du père noël sur le marché et à la Forge
La mairie de Villefort organise le marché couvert de noël de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente et Oustaou. Au programme marché, artisanat, idées cadeaux, vin et marrons chaud.
Diffusion d’un film de noël surprise à la Forge à 16h
Présence du père noël sur le marché et à la Forge .
pré de la foire Salle polyvalente et Oustaou Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26
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English :
Villefort town council is organizing a covered Christmas market from 9am to 5pm at the Salle polyvalente et Oustaou. On the program: market, crafts, gift ideas, wine and hot chestnuts.
Showing of a surprise Christmas film at La Forge at 4pm
Santa Claus at the market and at La Forge
L’événement MARCHÉ DE NOËL Villefort a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere
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