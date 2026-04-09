MARCHÉ DE NOËL pré de la foire Villefort

Villefort

MARCHÉ DE NOËL

pré de la foire Salle polyvalente et Oustaou Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

La mairie de Villefort organise le marché couvert de noël de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente et Oustaou. Au programme marché, artisanat, idées cadeaux, vin et marrons chaud.

Diffusion d’un film de noël surprise à la Forge à 16h

Présence du père noël sur le marché et à la Forge

La mairie de Villefort organise le marché couvert de noël de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente et Oustaou. Au programme marché, artisanat, idées cadeaux, vin et marrons chaud.

Diffusion d’un film de noël surprise à la Forge à 16h

Présence du père noël sur le marché et à la Forge .

pré de la foire Salle polyvalente et Oustaou Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26

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English :

Villefort town council is organizing a covered Christmas market from 9am to 5pm at the Salle polyvalente et Oustaou. On the program: market, crafts, gift ideas, wine and hot chestnuts.

Showing of a surprise Christmas film at La Forge at 4pm

Santa Claus at the market and at La Forge

L’événement MARCHÉ DE NOËL Villefort a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere