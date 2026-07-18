Marché de Potier.e.s Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Marché de Potier.e.s

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Marché de potiers au Fuilet

Marché de potier.e.s céramistes regroupant une sélection de 35 professionnel.le.s. Exposition, vente, animations, ateliers de modelage, visites, café céramique, concours..

Samedi

Toute la journée L’équipe Feu cuira dans le four collectif de l’association, un phénix à flamme renversée pour atteindre les 1300° en fin de journée.

– 11h30 Inauguration du marché de Potiers

– 15h Temps d’échanges avec Violaine Ulmer (invitée d’honneur 2026)

– 17h30 Remise du prix du Jury

Dimanche

– 11h30 Le temps d’un film, plongez dans l’univers de la céramique à travers une vision singulière du métier.

– 14h Animation ‘’Découverte de la lande et de sa biodiversité’’ par le CPIE (sur réservation)

– 16h30 Visite guidée du musée avec médiation autour de l’exposition

– 17h30 Remise du prix du Public

Les deux jours

– Démonstrations de tournage (les 2 jours) de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30

– Ateliers de modelage pour les enfants (les 2 jours) de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 ( gratuit )

– Buvette, restauration

– Exposition de l’invitée d’honneur, Violaine Ulmer du 18 juillet au 20 septembre 2026 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et les week-ends et jours fériés de 14h à 18h)

Concours avec prix du jury et du public

Tentez de gagner la pièce de votre choix parmi une trentaine de pièces exposées par les céramistes. La pièce qui aura le plus de voix sera remportée par une personne du public tirée au sort.

Le prix du jury est décerné le samedi à 17h30, la pièce sera ensuite restituée aux céramistes.

Le prix du public est décerné le dimanche à 17h30, le céramiste qui aura ou regroupera le plus de voix remportera le prix.

Un tirage au sort sera effectué parmi les bulletins et la pièce du public sera remise au visiteur tiré au sort.

Le concours sera, cette année, payant pour le public. La participation pour voter sera de 1 euro. La pièce sera remise en début de marché, exposée pendant les 2 jours et récupérée par le potier en fin de marché, sauf pour le prix du public qui sera remise au visiteur tiré au sort. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

Potters’ market at Le Fuilet

L’événement Marché de Potier.e.s Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-13 par Anjou tourisme & attractivité